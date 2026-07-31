Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 12:18

Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву

Дандыкин: Трамп блефует с передачей Киеву лицензий на производство боеприпасов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент США Дональд Трамп лишь имитирует готовность помочь Киеву в производстве вооружений, однако его обещания не будут реализованы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя отказ корпорации Boeing передавать Украине лицензии на производство компонентов для ракетных систем. По его словам, решение Boeing является абсолютно прагматичным и просчитанным.

С точки зрения бизнеса передавать Киеву лицензии крайне глупо. А американцы — прежде всего бизнесмены, — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что США никогда не разрешали выпускать головки самонаведения для перехватчиков Patriot даже самым близким союзникам — странам Европы и Израилю. Причина проста: американский ВПК настроен на максимальную прибыль, подчеркнул эксперт.

Их логика: хотите Patriot — купите у нас. Трамп ведь не зря в 2025 году заставил европейских членов НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Это сделано, чтобы они покупали больше американского оружия, — заключил Дандыкин.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times он отметил, что вопрос рассматривается, но Вашингтон крайне осторожен в таких решениях.

Дональд Трамп
ракеты
ПВО
США
Boeing
ЗРКPatriot
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турэксперт призвала россиян не строить иллюзий по поводу виз в Испанию
Боррель отреагировал на желание Италии исключить Испанию из Шенгена
СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов
Суд вынес приговор мужчине, который стрелял по детям на площадке
Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии
Медведчук оценил итоги визита Зеленского в США
В Петербурге откроют еще одно здание Кунсткамеры
В РЖД раскрыли финансовое положение компании
Путин выразил соболезнования в связи со смертью баскетболиста Едешко
Кинолог назвал неочевидные причины постоянного вылизывания у собак
Погода в Москве в субботу, 1 августа: слабый ветер, жара до +29 и Солнце
В ДНР рассказали о состоянии пострадавшего при атаке ВСУ на автобус
Врач ответил, как отличить тепловой удар от отравления
Путин встретился с главой РЖД
Лукашенко подарили большую скульптуру коровы
В Прикамье убрали незаконную свалку на территории памятника природы
Силовики задержали под Белгородом вооруженных до зубов сотрудников ЧОП
В Перми вынесли приговор юноше по делу о подготовке теракта
Адвокат Дурова ответил на вопрос о расследовании дела во Франции
Европейские политики начали «прятаться» от Трампа из-за Ирана
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.