Военэксперт объяснил отказ Boeing помогать Киеву

Президент США Дональд Трамп лишь имитирует готовность помочь Киеву в производстве вооружений, однако его обещания не будут реализованы, заявил в беседе с NEWS.ru военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин, комментируя отказ корпорации Boeing передавать Украине лицензии на производство компонентов для ракетных систем. По его словам, решение Boeing является абсолютно прагматичным и просчитанным.

С точки зрения бизнеса передавать Киеву лицензии крайне глупо. А американцы — прежде всего бизнесмены, — заявил Дандыкин.

Он напомнил, что США никогда не разрешали выпускать головки самонаведения для перехватчиков Patriot даже самым близким союзникам — странам Европы и Израилю. Причина проста: американский ВПК настроен на максимальную прибыль, подчеркнул эксперт.

Их логика: хотите Patriot — купите у нас. Трамп ведь не зря в 2025 году заставил европейских членов НАТО увеличить военные бюджеты до 5% ВВП. Это сделано, чтобы они покупали больше американского оружия, — заключил Дандыкин.

Ранее Трамп заявил, что не уверен в передаче Украине лицензии на выпуск боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot. В интервью Financial Times он отметил, что вопрос рассматривается, но Вашингтон крайне осторожен в таких решениях.