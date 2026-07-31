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31 июля 2026 в 13:02

Свыше 20 человек спасли во время пожара в пятиэтажке под Петербургом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В поселке Саперное Ленинградской области пожарные спасли свыше 20 человек во время пожара в одной из квартир пятиэтажки, пишет Мойка78 со ссылкой на Леноблпожспас. Возгорание произошло на третьем этаже.

Пожар случился в двухкомнатной квартире — его площадь составила 30 квадратных метров. Одна из комнат сильно выгорела, также повредился балкон. Специалисты вызволили из огненной ловушки мужчину, используя специальное устройство. Кроме того, спасатели эвакуировали 20 жильцов дома, среди которых было четверо детей. Никто не пострадал.

Ранее в городе Ужуре Красноярского края двое подростков 12 и 14 лет спасли шестимесячного малыша, двухлетнего ребенка и их мать из горящего частного дома. Возгорание началось на веранде, после чего огонь стремительно охватил внутреннюю часть строения.

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