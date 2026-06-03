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03 июня 2026 в 14:55

Красноярские подростки спасли маленьких детей и их мать из горящего дома

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В городе Ужуре Красноярского края двое подростков 12 и 14 лет спасли шестимесячного малыша, двухлетнего ребенка и их мать из горящего частного дома, пишет «МК в Красноярске». Возгорание началось на веранде, после чего огонь стремительно охватил внутреннюю часть строения.

Юные очевидцы бросились на помощь и стали стучать в окна. Спящие в момент возгорания дети и женщина проснулись. Мать разбила окно и передала малышей мальчикам. После этого она выбралась наружу.

К тому моменту уже прибыли пожарные. Площадь возгорания достигла примерно 80 квадратных метров. Предварительно, веранда вспыхнула из-за короткого замыкания электропроводки. Оно произошло на фоне одновременной работы светильника и стиральной машины.

Ранее в Мурманске пожарные спасли четырех человек в ходе возгорания квартиры в пятиэтажке. Происшествие случилось ранним утром в доме на улице Сафонова.

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