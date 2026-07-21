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21 июля 2026 в 19:51

В Ростовской области потушили лесной пожар после налета дронов

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru
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Лесной пожар, начавшийся из-за падения обломков БПЛА в Милютинском районе Ростовской области, полностью потушен, сообщил РИА Новости представитель департамента лесного хозяйства по ЮФО. Возгорание произошло в ночь на вторник после работы систем ПВО по вражескому беспилотнику.

Губернатор региона Юрий Слюсарь уточнил, что в результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. К утру оперативным службам удалось успешно локализовать огонь на площади 0,9 гектара. Вскоре после этого сотрудники лесничества и спасатели окончательно справились с отрытым горением. В настоящее время ситуация в районе полностью находится под контролем экстренных служб.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что горение на производственном объекте в Липецке полностью потушено. Специалисты перешли к разбору поврежденных конструкций. Площадь возгорания оценивалась в 2500 квадратных метров, информация о пострадавших и погибших не поступала.

До этого в Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России. Площадь возгорания составляла 5900 квадратных метров.

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