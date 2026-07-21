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21 июля 2026 в 01:21

В Ленобласти загорелся склад полимера на 5900 кв. метров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Ленинградской области произошел крупный пожар на производстве полимерных материалов, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России в соцсетях. Предварительно, площадь возгорания составляет 5 900 квадратных метров.

В МЧС сообщили, что на месте продолжаются работы по ликвидации возгорания. Другие подробности происшествия в ведомстве пока не приводятся.

Ранее В Ленобласти произошел второй за день поджог автозаправочной станции. На этот раз пожар возник на мини-АЗС самообслуживания в СНТ «Колос» в Заневском городском поселении. Возгорание началось около 18:30. Место происшествия находится примерно в 10 километрах от первой заправки, где ранее уже тушили пожар.

До этого стало известно, что сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, произошедший на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре». Представители столичного главка МЧС РФ подтвердили факт полной ликвидации пожара. Тогда же оперативные службы предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения норм противопожарной безопасности.

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