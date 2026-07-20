Пожарные полностью ликвидировали возгорание в элитном московском ЖК

Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар, произошедший на кровле и мансарде ЖК «Дом на Страстном бульваре», сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Представители столичного главка МЧС РФ подтвердили факт полной ликвидации пожара.

Пожар полностью ликвидирован, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали открытое горение на кровле и мансарде жилого комплекса. По информации оперативных служб, специалисты также провели вскрытие и проливку крыши.

До этого оперативные службы предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения норм противопожарной безопасности. Так, в здании велись строительные работы. Специалисты также возьмут во внимание другие версии ЧП.

Между тем в Следственном комитете РФ заявили, что при пожаре в частном жилье в свердловском селе Курки погибли трое граждан. В ведомстве не исключили, что воспламенение произошло из-за неисправности в электрической сети.