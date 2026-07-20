Пожарные ликвидировали открытое горение в московском ЖК Открытое горение на кровле ЖК «Дом на Страстном бульваре» ликвидировали

Пожарные ликвидировали открытое горение на кровле и мансарде жилого комплекса «Дом на Страстном бульваре», сообщили оперативные службы. По их словам, которые приводит ТАСС, сейчас специалисты проводят вскрытие и проливку крыши.

Открытое горение ликвидировано. Проводятся вскрытие и проливка кровли, — заявил собеседник ТАСС.

По имеющейся информации, пожар начался в мансардной части ЖК. Загорелись стройматериалы. Огонь охватил площадь 10 квадратных метров. Местных жителей начали эвакуировать.

После этого площадь пожара разрослась до 400 квадратных метров. Огонь распространился по кровле и мансарде здания.

Оперативные службы предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения норм противопожарной безопасности. Так, в здании велись строительные работы. Специалисты также рассмотрят другие версии ЧП.