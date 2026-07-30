Петербуржца будут судить за убийство во время поножовщины

Петербуржца будут судить за убийство во время поножовщины

Жителя Бокситогорского района Ленинградской области будут судить за убийство во время поножовщины, сообщает «МК в Ленобласти». Инцидент произошел 23 ноября 2025 года в квартире в Пикалево.

Сообщается, что обвиняемый был в состоянии алкогольного опьянения. Во время ссоры он нанес потерпевшему множественные удары ножом.

Потерпевший сумел убежать на улицу, но скончался от ранений возле дома. Сейчас дело направлено в суд.

Ранее сообщалось, что Серовский районный суд Свердловской области приговорил к шести годам строгого режима мужчину за убийство, мотивированное разногласием по поводу гречневой каши. Злоумышленник заявил, что погибший прежде не раз его избивал и был физически сильнее.