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30 июля 2026 в 13:25

Обстановка в Крыму 30 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Крыму продолжает действовать новая схема движения железнодорожного транспорта. Какие последние новости об этом известны 30 июля, что с поездами, как и где пересесть на нужный автобус?

Что с поездами в Крыму 30 июля, изменение расписания

В Крыму введена новая схема движения поездов. По решению оперштаба Республики Крым компания «Гранд Сервис Экспресс» совместно с Минтрансом Республики Крым и ФГУП «Крымская железная дорога» сократила количество поездов «Таврия», в частности отменив поезда из Омска, Перми, Мурманска, Челябинска, Минеральных Вод и других городов.

До 3 августа включительно все поезда «Таврия» Крымского направления продолжают курсировать от/до станции Керчь-Южная Новый Парк.

От станции Керчь пассажиры пересаживаются на автобусы до конечной точки маршрута, в частности в поселки и города Семь Колодезей, Владиславовка, Симферополь, Севастополь, Евпатория.

«Посадка на автобусы будет производиться рядом с зоной парковки слева от выхода с территории вокзала. Пассажиры, кто едет далее до Севастополя, или Бахчисарая/Саки, или Евпатории, должны пройти в зону посадки № 1. Пассажиры, кто едет далее до Владиславовки или станции Семь Колодезей, — в зону посадки № 2. Пассажиры, кто едет далее до Симферополя, — в зону посадки № 3», — уточнил перевозчик.

Приобрести талон на автобус необходимо только тем пассажирам, у которых билет на поезд был приобретен до Керчи.

«Если у вас изначально куплен железнодорожный билет до или от станций Севастополь, Симферополь, Евпатория, Саки, Бахчисарай, Владиславовка, Семь Колодезей, а также от любой из этих станций до Керчи-Южной Новый Парк, докупать талон на автобус не нужно», — уточнил перевозчик.

Из Крыма пассажиры садятся в автобус на указанной в талоне или железнодорожном билете станции, который довезет их до станции Керчь-Южная Новый Парк.

Что с автомобильными трассами до Крыма

Добраться до Крыма на машине можно через Крымский мост. По состоянию на 13:00 по московскому времени движение по мосту 30 июля открыто.

«С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет», — сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе.

При пересечении Крымского моста обязательному досмотру подлежат все легковые автомобили, находящиеся в них люди и их вещи.

Гибридным авто и электромобилям проезд по Крымскому мосту запрещен. Водителям соответствующего транспорта предлагается воспользоваться сухопутным коридором, проходящим по трассе Р-280, от Ростова-на-Дону до Джанкоя.

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