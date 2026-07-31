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31 июля 2026 в 13:56

СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов

СКР в Калуге завел дело о хищении 8 млн рублей на закупках реагентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Возбуждено уголовное дело о краже свыше 8 млн рублей в ходе выполнения госзаказа на реагенты в Калуге, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону в МАКС. Обвинение предъявлено руководителю коммерческого предприятия и помощнику директора муниципального учреждения. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ региона.

Следственным органом СК России по Калужской области предъявлено обвинение директору коммерческой организации и заместителю директора муниципального учреждения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие установило, что схема заключалась в завышении объемов реально поставленных противогололедных реагентов — их использовали для обработки улиц Калуги в зимний период. В ходе расследования прошли обыски по местам жительства и работы фигурантов: правоохранители изъяли 500 тыс. рублей, документацию и технику.

Ранее нижневартовский городской суд приговорил владельца лаундж-бара в Нижневартовске к штрафу в 40 тыс. рублей за кражу форели из гипермаркета. Мужчине удалось дважды похитить товар из магазина почти на 7,5 тыс. рублей.

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