СК России завел дело о хищениях на закупках противогололедных реагентов СКР в Калуге завел дело о хищении 8 млн рублей на закупках реагентов

Возбуждено уголовное дело о краже свыше 8 млн рублей в ходе выполнения госзаказа на реагенты в Калуге, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону в МАКС. Обвинение предъявлено руководителю коммерческого предприятия и помощнику директора муниципального учреждения. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ региона.

Следственным органом СК России по Калужской области предъявлено обвинение директору коммерческой организации и заместителю директора муниципального учреждения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Следствие установило, что схема заключалась в завышении объемов реально поставленных противогололедных реагентов — их использовали для обработки улиц Калуги в зимний период. В ходе расследования прошли обыски по местам жительства и работы фигурантов: правоохранители изъяли 500 тыс. рублей, документацию и технику.

Ранее нижневартовский городской суд приговорил владельца лаундж-бара в Нижневартовске к штрафу в 40 тыс. рублей за кражу форели из гипермаркета. Мужчине удалось дважды похитить товар из магазина почти на 7,5 тыс. рублей.