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30 июля 2026 в 11:14

Владельца бара оштрафовали за кражу рыбы для своих клиентов

Хозяин бара оштрафован на 40 тыс. рублей за кражу рыбы в Нижневартовске

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Нижневартовский городской суд приговорил владельца лаундж-бара в Нижневартовске к штрафу в 40 тыс. рублей за кражу форели из гипермаркета, сообщает объединенная пресс-служба судов Югры во «ВКонтакте». Мужчине удалось дважды похитить товар из магазина почти на 7,5 тыс. рублей. Рыбу он готовил для посетителей своего заведения.

При третьей попытке был задержан на месте. Чтобы скрыть хищение, он взвешивал дорогую форель на весах самообслуживания, указав наименование более дешевого товара, — говорится в группе «Суды Югры».

Ранее в Апатитах осудили 19-летнего местного жителя по обвинению в кражах в нескольких компаниях. Ему назначили наказание в виде 240 часов обязательных работ.

До этого полиция Санкт-Петербурга задержала 30-летнего мужчину, который при помощи лопаты в Кронштадте вскрыл платежные терминалы на автомойке и украл из них 15 тыс. рублей. Инцидент произошел утром в четверг, 23 июля.

Также сообщалось о задержании в Москве двух женщин, похожих на персонажей из советского фильма про Буратино. По данным правоохранителей, «Кот Базилио» в плаще с костылем и «Лиса Алиса» в легком платье похитили продукты и алкоголь на сумму свыше 3,5 тыс. рублей.

Общество
Нижневартовск
хищение
форель
бар
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