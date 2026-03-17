Украли 6 млн: мигранты грабили бойцов СВО в Волгограде — сколько им дадут

В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела в отношении банды уроженцев стран ближнего зарубежья. По данным следствия, обвиняемые сколотили ОПГ и похищали денежные средства у участников СВО, используя при этом их социальные и боевые выплаты. Подробности истории — в материале NEWS.ru.

Что известно о бандитах, обворовывавших бойцов СВО

По делу о хищениях и мошенничестве в отношении военнослужащих задержаны трое мигрантов, сообщает Следственный комитет РФ по Волгоградской области. В период с 2024 по 2025 год на территории Волгограда фигуранты похищали денежные средства участников СВО.

Согласно данным правоохранителей, обвиняемые «вводили потерпевших в заблуждение относительно перспектив дальнейшего прохождения службы, под этим предлогом завладевали банковскими картами».

«Следствием установлено несколько эпизодов преступной деятельности. Общая сумма ущерба превысила 6 миллионов рублей», — рассказали в ведомстве.

В связи в зависимости от роли и степени участия каждого фигуранта ушлые мигранты обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных пп. а, б ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления, совершенная в крупном размере), а также ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). По словам юристов, по всей совокупности бандитам может грозить от 13 до 15 лет лишения свободы.

Как мошенники обворовывали участников СВО в Волгограде

Преступники целенаправленно выбирали участников спецоперации в качестве жертв. СМИ сообщают, что в своей деятельности бандиты использовали хитроумный метод: сперва завоевывали доверие, затем обещали помощь в вопросах службы и в результате получали доступ к банковским картам бойцов.

«Члены этнической группировки пудрили бойцам мозги, создавая иллюзию заботы и помощи», — пишут журналисты.

Следствие установило несколько эпизодов преступлений. Для создания иллюзии законности мигранты даже штамповали поддельные доверенности и таким образом получали полный контроль над финансами. Затем они методично переводили деньги на свои счета и обналичивали их, оставляя бойцов без средств.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как работала преступная схема по обману бойцов СВО в Волгограде

Все подобные схемы по обману бойцов абсолютно циничные и наглые, заявил в беседе с NEWS.ru заслуженный юрист РФ Иван Соловьев, который защищает права военнослужащих. По его словам, подобными преступлениями не гнушаются и мигранты.

«Мошенники подыскивают в маргинальной среде людей, склонных в разгульному образу жизни. Гуляют с ними, выпивают, таскают по баням, а потом выкатывают счет за развлечения, говорят: „Слушай, мы с тобой прогуляли тысяч 500–600, как отдавать их думаешь? Вперед — на СВО!“ А твои банковские карты будут у нас, чтобы ты все нам вернул», — говорит юрист.

Эксперт добавил, что при этом многие бойцы попадают на фронт при наличии явных медицинских противопоказаний. Очень многие из них просто разваливаются на глазах и не могут выполнять боевые задачи. Некоторых из них таскают в прямом смысле за собой сослуживцы.

«При этом нередко могут подсунуть „жену“, так называемую черную вдову, которая может рассчитывать на выплаты, если человек погибнет или получит ранение», — прокомментировал юрист.

Также преступники из Волгограда могли привлекать людей вложением средств в какой-либо бизнес, который через какое-то время обязательно прогорит, продолжил Соловьев. По его словам, при этом деньги отдавать по-прежнему нужно, и поэтому человека ведут на сборный пункт. Банковские карты, на которые поступает денежное довольствие, отбирают и оставляют у себя.

Как накажут бандитов, обворовывающих бойцов СВО в Волгограде

Отбывать наказание преступная группа мигрантов будет в России, отметил Соловьев. После отбытия срока их могут депортировать.

«Я бы предложил без разговоров лишать приобретенного гражданства за преступления против бойцов СВО», — предложил юрист.

При этом однозначно, что кто бы ни совершал такие преступления в отношении участника спецоперации, он должен сидеть в тюрьме по всей строгости закона, заключил он.

