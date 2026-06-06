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06 июня 2026 в 10:09

Адвокат раскрыл, какой срок грозит «кинувшей» крупных блогеров москвичке

Адвокат Чанышев: Хатуне Аташян грозит 10 лет колонии за обман блогеров

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Жительнице Москвы Хатуне Аташян, которую обвиняют в хищении крупных сумм у блогеров, грозит до 10 лет тюрьмы, сообщил ТАСС адвокат Тимур Чанышев. Суд может принять во внимание смягчающие обстоятельства, например признание вины самой фигуранткой.

В соответствии с УК РФ, Аташян путем частичного сложения наказания могут назначить до 10 лет лишения свободы. Поскольку она женщина, суд может назначить ей только содержание в колонии общего режима или колонии-поселении, — указал собеседник.

Аташян уже возместила ущерб потерпевшим. Это также может стать смягчающим фактором. Поэтому теоретически обвиняемая может получить условный срок или штраф, заключил Чанышев.

Хамовнический суд Москвы арестовал Аташян до 3 августа. По версии следствия, она похищала деньги у блогеров под видом организации для них премиального отдыха.

Российские блогеры обвинили Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка выдавала себя за ВИП-участника гостиничного бизнеса, обещала организовать поездки по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

Россия
мошенничество
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уголовные дела
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