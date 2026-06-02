Группа российских блогеров обвинила художницу в «кидалове» на крупную сумму «112»: российские блогеры обвинили художницу Аташян в афере на 50 млн рублей

Telegram-канал «112» сообщил, что российские блогеры обвинили художницу Хатуну Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. По информации канала, девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.

Подруге написала одна девушка и предложила ей сотрудничество. Диане предоставляют отель (в нашем случае были Мальдивы), а она делает рекламу отелю и этой девушке, — приводит канал заявление одной из блогерш.

Ранее адвокат Александр Добровинский сообщил, что московские правоохранители задержали гражданина Германии по подозрению в крупном мошенничестве — мужчина занимался покупкой и перегоном элитных авто из Европы в Россию. Юрист представляет интересы потерпевшего.

Кроме того, в Крыму задержали жителя Краснодара, подозреваемого в хищении 580 тыс. рублей у пожилых людей. Мужчина выполнял роль курьера: по схеме «родственник в ДТП» он забрал 400 тыс. у 78-летней евпаторийки, а также обманул 91-летнюю ялтинскую пенсионерку на 180 тыс. под предлогом лечения ребенка.