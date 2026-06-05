Суд отправил в СИЗО обокравшую блогеров москвичку Суд арестовал Аташян по делу об организации турпоездок для блогеров

Хамовнический суд Москвы отправил в СИЗО москвичку Хатуну Аташян, которая под видом предоставления услуг по организации премиального отдыха похитила деньги у блогеров, передает ТАСС. По данным следствия, обвиняемая заключила договоры с 70 блогерами в период с февраля по март, защита намерена обжаловать арест в вышестоящей инстанции.

Избрать в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 3 августа, — огласила постановление судья.

По версии следствия, женщина начала агрессивно продвигать свои услуги по организации элитного отдыха в декабре 2025 года. В период с февраля по март она заключила договоры на оказание услуг с 70 представителями блогосферы.

В рамках расследования были проведены допрос обвиняемой в присутствии адвоката, а также очные ставки с признанными потерпевшими. Следствие квалифицирует ее действия как три эпизода мошенничества.

Ранее блогеры обвинили Аташян в мошенничестве на 50 млн рублей. Девушка представлялась ВИП-игроком гостиничного бизнеса, обещала организацию поездок по бартеру в обмен на рекламу, но после оплаты клиенты не получали ни билетов, ни ваучеров.