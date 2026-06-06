ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 июня 2026 в 21:37

Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области

РИА Новости: под Казачьей Лопанью почти полностью уничтожены десантники ВСУ

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в районе Казачьей Лопани в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства заявил, что отдельные группы украинских десантно-штурмовых подразделений, переброшенные в этот район для сдерживания российских сил, были почти полностью ликвидированы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что <...> отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены, — рассказал собеседник агентства.

Казачья Лопань представляет собой ключевой логистический узел и важную транспортную артерию для снабжения украинских войск на данном участке фронта. Освобождение этого населенного пункта группировками «Север» и «Запад» осложнит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, а также позволит российским подразделениям продвигаться вглубь Харьковской области.

Ранее стало известно, что украинские военные за сутки потеряли в зоне СВО около 1240 солдат. В частности, в зоне действия группировки «Север» потери составили 195 человек, «Запад» — более 185 человек, «Восток» — более 330 человек.

Регионы
Харьковская область
потери ВСУ
СВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пропавшая на 15 лет певица Duffy решила вернуться на сцену
«Да, у меня формы»: солистка t.A.T.u.о высказалась о диетах
Архитектор Трампа рассказал, что вдохновляется дворцами Петербурга
Раскрыты серьезные потери ВСУ в Харьковской области
Список брутальных, мнение об СВО, Рига: как живет актер Антон Васильев
Арзамасова одернула журналиста, назвавшего ее материнские будни рутинными
Системы ПВО за день сбили свыше 300 дронов над Россией
Дети пострадали при ударе дрона ВСУ по Брянской области
«Ленфильм» раскрыл планы на свой первый международный кинофестиваль
Степашин назвал главное качество возможного посредника между РФ и Западом
ПВО уничтожила летевшие в сторону Москвы дроны ВСУ
Отказ от алкоголя, день рождения в бомбоубежище: как живет Алина Ланина
Стало известно, почему Пашинян может потерять власть
Украинское ГБР раскрыло детали переговоров с ФБР
Рейтинг Мерца поставил антирекорд
Кудрявцева, Лепс, «обновленный» Киркоров: фото NEWS.ru с церемонии МУЗ-ТВ
ВСУ атаковали машину чиновника в российском регионе
В Энергодаре заявили о проблемах с энергоснабжением
Яровая выделила одну из сильных сторон России
Дрозденко рассказал об обстановке в Большой Ижоре после атаки ВСУ
Дальше
Самое популярное
Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10
Общество

Фарш в пакет — и в кипяток: через час на столе нежная колбаса к завтраку. Стоит копейки, а вкус — 10 из 10

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить помидоры в июне для богатого урожая: схемы и рецепты

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Россия

Зверская атака ВСУ на Крым 4 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.