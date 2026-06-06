Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в районе Казачьей Лопани в Харьковской области, передает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах. Собеседник агентства заявил, что отдельные группы украинских десантно-штурмовых подразделений, переброшенные в этот район для сдерживания российских сил, были почти полностью ликвидированы. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Анализ некрологов уничтоженных украинских боевиков показал, что <...> отдельные группы десантно-штурмовых подразделений ВСУ практически полностью уничтожены, — рассказал собеседник агентства.

Казачья Лопань представляет собой ключевой логистический узел и важную транспортную артерию для снабжения украинских войск на данном участке фронта. Освобождение этого населенного пункта группировками «Север» и «Запад» осложнит переброску резервов и боеприпасов для ВСУ, а также позволит российским подразделениям продвигаться вглубь Харьковской области.

Ранее стало известно, что украинские военные за сутки потеряли в зоне СВО около 1240 солдат. В частности, в зоне действия группировки «Север» потери составили 195 человек, «Запад» — более 185 человек, «Восток» — более 330 человек.