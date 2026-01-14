Атака США на Венесуэлу
Группу россиян задержали за хищение 58 тонн дизеля в Хабаровском крае

Сотрудник ФСБ Сотрудник ФСБ Фото: Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press
Сотрудники транспортной полиции при поддержке УФСБ и Росгвардии задержали 10 человек по подозрению в хищении 58 тонн дизельного топлива в Хабаровском крае, сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк. Пятеро подозреваемых задержаны непосредственно в момент совершения преступления.

В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии задержали пятерых подозреваемых в момент совершения преступления. Среди них оказались машинисты локомотивов, — написала Волк.

По ее словам, полицейские в дальнейшем установили место хранения топлива и задержали еще пятерых фигурантов. Всего изъято около 27 тонн дизеля стоимостью порядка 1,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя Виктора Бойчука о хищении свыше 176 млн рублей в ходе выполнения государственного оборонного заказа в Севастополе. Бизнесмен заключил договор с Минобороны России на поставку древесины, предоставив ведомству сфальсифицированные документы о стоимости и качестве ресурса.

