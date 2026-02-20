Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт остановил поставки дизельного топлива на Украину. Они не возобновятся, пока не начнется прокачка нефти по трубопроводу «Дружба», блокированному Киевом. Ранее об аналогичных мерах сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Насколько критичен транзит нефти через «Дружбу» для Будапешта и Братиславы и чем еще может ответить Виктор Орбан на саботаж Украины, читайте в колонке политического аналитика Александра Чаусова для NEWS.ru.

Нефть, дизель и большая политика

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто по итогам заседания кабинета министров заявил, что Будапешт прекращает поставки дизельного топлива на Украину до тех пор, пока Киев не возобновит транзит российской нефти через трубопровод «Дружба».

Ранее чиновник обвинил Украину в том, что блокировка поставок углеводородов вызвана политическими причинами, а не поломками или повреждениями от российских ракетных ударов.

Ранее от поставок дизельного топлива Киеву отказалась Словакия, которая также страдает от блокировки «Дружбы». Премьер-министр страны Роберт Фицо, комментируя это решение, заявил: «Slovnaft останавливает экспорт дизтоплива на Украину и любой другой экспорт, и все, что будет обрабатываться в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка».

Поставки нефти для Будапешта и Братиславы будут осуществляется морским транзитом в Хорватию, а затем пойдут по трубопроводу «Адрия». Соответствующий контракт уже был заключен.

Как минимум для руководства Венгрии демарш Украины был чреват не только экономическими и социальными, но и политическими последствиями. Выборы в национальный парламент в этой стране состоятся 12 апреля. И рейтинги правящей партии Виктора Орбана выглядят неидеально.

Завод по переработке сырой нефти Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

По информации западных социологических агентств, сейчас оппозиционная, правая и прозападная партия «Тиса» набирает на 10% голосов больше, чем партия Орбана «Фидес». И отсутствие света и тепла в домах венгров могло окончательно обрушить ее рейтинги. Иными словами, Украина своей блокировкой попыталась не просто повлиять на выборы, а буквально снести правящий в Венгрии режим. Так что остановка поставок дизеля со стороны Будапешта — это еще достаточно мягкая мера.

Для Украины — критично

Доля дизельного топлива, которое поставлялось Украине из Венгрии, согласно данным за 2024 год, составляла 8%. Однако есть еще и Словакия с долей в 11% по итогам января 2026 года. Вместе это уже 19%, то есть практически одна пятая всего дизельного топлива, которого Украине надо много. В первую очередь на военные нужды.

Помимо этого еще раз обратим внимание на заявление Фицо: речь идет не только о дизеле, но и «обо всем, что перерабатывается», то есть про все нефтепродукты. А вот это уже куда серьезнее. Профильные эксперты отмечают, что такая блокировка вызовет как минимум резкое подорожание на Украине бензина, дизельного топлива и иных производных.

Даже если вынести за скобки военные нужды, стоит понимать, что на Украине сейчас имеет место энергетический коллапс. Бензин, керосин и дизель — это то, чем многие украинцы хоть как-то отапливают свое жилье. В общем, остаток зимы в этом контексте обещает быть очень интересным.

Еще интереснее он может стать, если Венгрия ударит по самому больному месту: Будапешт экспортирует на Украину более 40% электроэнергии. О том, что блокировка электричества возможна, Виктор Орбан предупреждал Киев еще летом 2025 года. Но, кажется, в долгосрочной перспективе подобные предупреждения на Зеленского не действуют. Либо же у него действительно большие проблемы с когнитивными функциями. В частности, такими как выстраивание причинно-следственных связей.

Киев, Украина Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вероятность компромисса по данному вопросу достаточно мала. Хотя бы потому, что глава киевского режима не просто негативно относится к премьеру Венгрии, а уже перешел на личности и прямые оскорбления.

В дипломатической плоскости подобное поведение может означать разрыв какой бы то ни было коммуникации. В нынешних реалиях, созданных непосредственно украинским президентом, даже сам факт налаживания какого-то диалога, не говоря уже о достижении компромисса с Венгрией, будет крайне сложен и потребует существенных усилий со стороны киевского режима.

Когда Будапешт «дернет за рубильник»

Дойдет ли дело до отключения Венгрией «рубильника» для Украины — вопрос весьма интересный и слабо прогнозируемый в силу нескольких существенных для Будапешта факторов.

Во-первых, насколько критично отсутствие поставок российской нефти через «Дружбу» в ближайшей перспективе? Пока, судя по тому, что хорватский маршрут заработал, — не слишком. Но Европа охотится за «теневым флотом» Путина. И суда, идущие в хорватские порты, запросто могут подвергнуться узаконенным пиратским нападениям со стороны ЕС. Впрочем, в этом случае Орбан и Венгрия могут сделать что-нибудь «приятное» не только Киеву, но и Брюсселю, заблокировав, например, очередной пакет антироссийских санкций. Потому что терять уже будет нечего.

Порт в Хорватии Фото: IMAGO/Tom Dubravec/Global Look Press

Во-вторых, на Украину может надавить Брюссель. Поскольку такой транзит в Хорватию в качестве исключения разрушает систему европейских санкций. Это то исключение, которое в перспективе может обрушить все тщательно выстраиваемые Западном санкционные правила, которые и так выглядят дырявыми.

Но нефть с танкеров в Хорватии может пойти не только в «Адрию», не так ли? А Запад, и в первую очередь США, не заинтересован в «бесконтрольном» распространении российской нефти по Европе. Вашингтон хочет стать монополистом на этом рынке. И будет прогибать Брюссель в привычной манере.

Ну и третий фактор — это закарпатские венгры. Их на Украине по данным на 2024 год более 150 тысяч. У большинства из них (если уже вообще не у всех) — венгерские паспорта. И естественно, Будапешт очень не хочет оставлять своих граждан, пусть и на территории другого государства, без света и тепла.

Пожалуй, это важнейший для Орбана фактор, который не позволяет ему перекрыть Украине вообще все что можно «еще вчера». Потому что, во-первых, 150 000 человек — это весомый процент электората. Да и венгры, которые живут на территории самой Венгрии, мягко говоря, не оценят ухудшение положения своих соотечественников. А тут, повторимся, выборы на носу.

С другой стороны, если киевский режим и дальше будет демонстрировать свою неадекватность, придумает еще что-нибудь, что доставит Орбану и Венгрии в целом дискомфорт, то вариант отключения рубильника не будет выглядеть настолько спорным и невероятным. А Киев может придумать — в безумии Зеленского и иже с ним весь окружающий мир мог убедиться неоднократно.

