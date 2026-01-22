Сожгли две трети: когда замерзающий ЕС на коленях приползет к РФ за газом

«Газпром» сообщил, что страны ЕС уже израсходовали две трети запасов газа на зиму — сейчас объемы топлива в некоторых европейских хранилищах опустились до 35%. На этом фоне в Германии бьют тревогу: там заявляют, что континент впал в зависимость от энергоресурсов из США, которые могут использовать газовый вопрос как рычаг давления из-за Гренландии. Как будет действовать Вашингтон, чем рискует Европа и что может спасти ее от энергетического коллапса — в материале NEWS.ru.

Сколько газа осталось у Европы

По данным «Газпрома», Европа к середине января отобрала из своих хранилищ более двух третей газа, закачанного при подготовке к зиме, — то есть 33,8 млрд кубометров. Как сообщила компания в своем Telegram-канале, в подземных хранилищах Нидерландов запасы опустились до 35,4%, в Германии — до 42,2%, во Франции — до 41,7%. На фоне высоких отборов цены на газ в ФРГ выросли на 26% с начала года и достигли самых высоких значений с июня 2025 года.

В Германии считают, что после отказа от российских ресурсов Европа впала в энергетическую зависимость от США. Экс-министр финансов федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Матиас Бродкорб считает, что страны ЕС обрекли себя на слепое следование в фарватере политики Вашингтона, в том числе в принципиальных вопросах, касающихся подконтрольных ЕС территорий.

«Теоретически Дональд Трамп мог бы прекратить поставки [газа]. А так как наши хранилища пусты, это огромная проблема», — сказал политик в интервью каналу Welt.

Чего боятся в ЕС

В декабре ЕС принял решение о постепенном отказе от голубого топлива из РФ к концу 2027 года. Доля закупленного у России газа действительно продолжает падать: за 2025 год она сократилась на 30% и составила 12,1% от общего объема европейского импорта, или 38 млрд кубометров. При этом поставки сжиженного газа из США в Евросоюз значительно увеличились. Американцы поставили около 83 млрд кубов, нарастив свою долю почти до 27%. Существенная часть газовых поставок в ЕС также приходится на Норвегию (31%) и Алжир (12,3%).

Поэтому, когда в январе 2026 года стала очевидна твердая решимость Трампа захватить Гренландию, европейцы забили тревогу.

«ЕС оказался в ловушке из-за отказа от российского газа. <…> Использование американского СПГ задумывалось как безопасная альтернатива поставкам из РФ, но на фоне угроз Трампа в адрес Гренландии и последовавшего трансатлантического кризиса энергетическая устойчивость Европы уже не гарантирована», — пишет Politico.

Политолог-американист Борис Межуев считает, что эти опасения отнюдь не беспочвенны.

«Технически Трамп может устроить „газовую удавку“ для Европы, учитывая, что отношения ЕС с Россией разрушены, с Ираном тоже доброго партнерства у Европы не получается, а других, кроме США, крупных поставщиков больше и не остается», — объяснил он.

Директор Центра стратегической конъюнктуры Александр Воробьев придерживается схожего мнения. По его словам, потеря крупного поставщика топлива приведет к быстрому коллапсу европейской экономики.

Что делать Европе

Источник NEWS.ru в одной из европейских энергетических компаний назвал ситуацию, в которой оказался ЕС, крайне тревожной. По его словам, у Европы осталось не так уж много потенциальных источников, откуда можно получать топливо.

«Американцы на все 100% возьмут Европу за одно место. Евросоюз может покупать российский газ „с переклеенными этикетками“ у ряда поставщиков из стран бывшего СССР, и такие поставки уже идут. Но для этого надо масштабно вкладываться в газотранспортную инфраструктуру на юге Европы. Второй вариант тоже связан с вложениями, чтобы обеспечить добычу на шельфах Болгарии и Румынии. Запасы болгарского месторождения Хан Аспарух оцениваются от 200 до 500 млрд кубометров, румынского Neptun Deep, где по планам добыча начнется в 2027 году, — в 100 млрд кубометров», — рассказывает собеседник NEWS.ru.

При этом единственный «быстрый» вариант — это закупка СПГ в Катаре и Омане. Но в таком случае Европе придется конкурировать за объемы с Китаем и странами Юго-Восточной Азии, добавил собеседник.

Политолог Михаил Чернов в свою очередь считает последний сценарий не очень надежным из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке.

«Трамп угрожает ударами по Ирану и продолжает стягивать ударные силы в регион. Поджог и возможная дезинтеграция государств региона сделает этот источник газа еще более дорогим и нестабильным», — пояснил Чернов NEWS.ru.

По его словам, европейцам придется направить в регион свои военные силы, на что они неспособны.

Как ЕС может решить проблему с газом

Политолог-международник, американист Геворг Мирзаян уверен: единственным надежным поставщиком газа для ЕС может быть только Россия. Лишь она способна предоставить необходимые объемы энергоресурсов в случае конфронтации Европы и США.

«Европейцы должны понять простую вещь. Они заслужили свое нынешнее поражение. Никто их не заставлял рвать отношения с РФ и отказываться от наших энергоносителей. Это было их суверенное решение. Ровно так же Европе предлагается сейчас вспомнить, что конечных решений не бывает. Им предлагается переиграть ситуацию, пока не поздно, и вернуться к нормальному, конструктивному взаимодействию с Москвой», — сказал он NEWS.ru.

Схожего мнения придерживается и зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов.

«Россия неоднократно заявляла о готовности поставлять энергоресурсы на взаимовыгодных условиях, в том числе в ЕС. Но нам важно, чтобы инициатива исходила от европейских партнеров», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Политолог Александр Собянин же полагает: ни на какие договоренности с Москвой Европа идти даже не собирается.

«Там уже принято решение о войне с Россией, о чем недавно говорил наш министр иностранных дел Сергей Лавров. И задыхающаяся в американской энергетической удавке Европа попробует решить свои энергетические проблемы военным способом», — резюмировал он.

