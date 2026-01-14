Концерн Mercedes-Benz решил перенести сборку своих автомобилей A-Class из Германии в Венгрию. Ранее аналогичные меры уже приняли другие производители, включая немецкие BMW и Audi. По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Венгрия все активнее перехватывает у ФРГ роль главного промышленного центра Европы. Может ли она окончательно потеснить «финансовый локомотив ЕС» и как Будапешту поможет Россия — в материале NEWS.ru.

Почему Mercedes переезжает в Венгрию

Издание Automobilwoche со ссылкой на представителя Mercedes-Benz сообщило о планах компании перенести производство своей базовой версии автомобилей A-класса из немецкого Раштатта в венгерский Кечкемет. По словам источника, «переезд» запланирован на второй квартал 2026 года. При этом мощности в Раштатте сохранятся для запуска будущих моделей авто.

Собеседник издания отметил, что выбор Венгрии в качестве основной площадки для Mercedes-Benz A-Class связан с более низкими производственными затратами. Такое решение вписывается в масштабную программу концерна по сокращению расходов — к концу 2027 года он надеется сэкономить около €5 млрд.

Кроме того, компания хочет повысить свою эффективность на фоне усиливающейся конкуренции — в том числе со стороны китайских производителей. Расчетная мощность предприятия в Кечкемете составит 300–400 тысяч автомобилей в год.

Автоэксперт член президиума Общественного совета при МВД Игорь Моржаретто в беседе с NEWS.ru отметил, что сегодня мы наблюдаем активизацию процесса, который наметился в Западной Европе уже довольно давно.

«Автомобильное производство уже много лет перетекает в Восточную Европу. Чехия и Словакия, к примеру, делают автомобилей — включая немецких — больше, чем сама Германия. Теперь Венгрия и Румыния их догоняют», — пояснил он.

Как Венгрия теснит Германию

Завод в Кечкемете уже играет важную роль в производстве компактных моделей от Mercedes, включая CLA, CLA Shooting Brake и электромобиль EQB. Однако Венгрия выглядит привлекательной и для других автопроизводителей. Ранее свои сборочные линии в эту страну уже перенесли BMW, которая представлена в Дьере и Дебрецене, Audi — в Геде, Suzuki — в Хале, Kia — в Залаэгерсеге. К венгерской территории проявляют интерес и китайские концерны — BYD, Geely, SAIC Motor и Great Wall Motors.

По подсчетам СМИ, из-за переезда Mercedes в Кечкемет свою работу могут потерять около 20 тысяч немцев. К ним добавятся еще около 400 специалистов, пока еще числящихся в штате германского производителя роботов Kuka — он также объявил о планах перенести деятельность на венгерскую площадку.

Моржаретто связывает ее привлекательность для производителей с более лояльным законодательством.

«В Германии, где царит левый либерализм, рабочим положены такие зарплаты, страховки и пенсии, что себестоимость продукции становится намного выше, чем в Венгрии», — отмечает он.

Кроме того, из-за разрыва экономических связей с Россией в ФРГ резко выросли затраты на энергетику, что также негативно сказалось на стоимости автопроизводства.

В чем сила Венгрии

В отличие от ФРГ, у Венгрии проблем с поставками недорогой энергии нет. Будапешт закупает российский газ по прежним, относительно низким ценам. Депутат Госдумы Сергей Алтухов в беседе с NEWS.ru отметил, что благодаря прагматичной позиции премьера Виктора Орбана у венгров есть очень большие шансы сделать свою страну одним из крупных индустриальных центров Европы.

«Орбан проводит очень дальновидную политику, ставя во главу угла национальные интересы и благосостояние своего народа. Ключевым фактором успеха Венгрии стала ее ответственная энергетическая политика — в том числе долгосрочное и надежное сотрудничество с Россией. Гарантированные поставки энергоресурсов по стабильным ценам создали фундамент для промышленного роста и привлечения крупных международных корпораций», — отметил политик.

Как сотрудничество с РФ поможет Венгрии

Орбан действительно не боится сопротивляться антироссийской политике Брюсселя. В декабре 2025 года он заявил, что Европа пострадала от санкций против Москвы намного сильнее, чем РФ. Брюссель обещал, что ограничения «раздавят» Россию, однако в реальности они разрушили саму Европу.

Премьер покушается и на святая святых брюссельской политики — финансирование Киева. «Отправлять деньги на Украину — это все равно что бросать их в бездонную бочку, вызывая тем самым коррупцию. Если кому-то хочется, то пусть воруют, но не у нас», — сказал он на заседании венгерской правящей партии «ФИДЕС» в Будапеште в январе.

Эту позицию поддерживают венгерские граждане, которые в соцсетях шутят, что «после Орбана будет Орбан»: 10 января политик снова стал кандидатом на пост главы правительства от «ФИДЕС».

Орбан уже больше 20 лет находится у власти, поскольку не играет в европейские игры, уверен кандидат экономических наук эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку Ян Арт. По его мнению, именно Венгрия и другие страны Восточной Европы могут показать пример правильного экономического развития.

«Они не зациклены на зеленой энергетике, которая намного дороже обычной. Они ведут более рациональную миграционную политику, что резко снижает расходы на бюджет. А главное — они идеологически не зашорены. У них сначала экономика, а потом — политика», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Политолог-международник Федор Лукьянов в разговоре с NEWS.ru выразил уверенность, что еврочиновники при всем желании не смогут помешать Орбану проводить самостоятельную политику.

«Вряд ли можно наказывать венгров за то, что к ним уходят предприниматели. Мы видим, что Брюссель оказывает на Венгрию политическое давление, но пока без особого успеха. А наказывать члена Евросоюза за размещение собственных же европейских производств — это все равно что наказывать самих Mercedes-Benz, BMW или Audi. Евросоюз, пока он остается таким, как сейчас, на подобные шаги не пойдет. Может, будут очередные политические заявления, но реально помешать Орбану делать из страны индустриальную площадку Брюссель не может», — резюмировал эксперт.

