Овчинский: жилой дом по реновации построят в Рязанском районе

В Рязанском районе появится новый жилой дом по программе реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский. Градостроительный план земельного участка выдан для возведения новостройки на улице Михайлова.

На территории площадью 0,98 гектара появится новостройка с современной архитектурой и благоустроенным дворовым пространством. Предельная площадь дома составит 34 тыс. квадратных метров. Кроме того, проект предусматривает размещение торговых и бытовых помещений на первых этажах, что обеспечит жителей повседневными сервисами в шаговой доступности, — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Юго-Восточный административный округ показывает высокие результаты реализации госпрограммы — он находится на втором месте среди всех округов Москвы по числу возведенных и введенных в эксплуатацию новостроек, предназначенных для волнового переселения граждан в рамках реновации. Вся информация о программе представлена на портале mos.ru. Ее утвердили в 2017 году. Реновация касается около миллиона человек и предусматривает расселение более 5 тыс. домов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы реализации в два раза.

Ранее Овчинский сообщил, что в районе Гольяново на востоке Москвы появится еще один дом по реновации. Здание находится на этапе строительства.