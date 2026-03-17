Овчинский: в Гольяново появится новый дом по реновации

В районе Гольяново на востоке Москвы появится еще один дом по реновации, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание находится на этапе строительства.

В районе Гольяново продолжаем реализацию программы реновации. Новая стройплощадка расположена по адресу: улица Амурская, земельный участок 30 (зона 2.2). Здесь возводится жилой комплекс из четырех корпусов разной этажности общей площадью более 52 тыс. квадратных метров. В доме будет 538 квартир, восемь из них предусмотрены для маломобильных граждан. Совокупная жилая площадь составит почти 34 тыс. квадратных метров, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Жилой комплекс будет выполнен в форме прямоугольника. В просторном внутреннем дворе проведут работы по благоустройству и озеленению. Там будет две детские площадки и зона для занятий спортом. Кроме того, появится уютное пространство для спокойного отдыха с удобными скамейками и перголами.

В доме запроектирован подземный паркинг для машин, который свяжет все четыре корпуса. Спуститься к авто будет возможно прямо с этажа с помощью лифта. В соответствии со стандартами качества реновации комплекс построят из высококачественных материалов преимущественно отечественного производства с применением технологий энергоэффективности.

Программа доступна жителям столицы с 2017 года.

