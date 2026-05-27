В продолжении конфликта на Украине заинтересован не только один президент страны Владимир Зеленский, заявил в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС «Вести» экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, конфликт превратился в целую индустрию.

По его словам, в конфликте непосредственно участвуют около миллиона военных. С учетом их семей эта цифра возрастает до трех миллионов человек. Если добавить чиновников, силовиков и членов их семей, показатель увеличивается еще на 4,5 млн. В итоге общее число составляет 6 млн человек — без учета волонтеров, сборщиков дронов и тех, кто задействован в бизнесе на оборонных заказах.

Мы очень часто слышим, что Зеленский является препятствием к переговорам и к миру. И, казалось бы, все верно, конечно. Режим Зеленского может существовать только в режиме этой самой войны. Это очевидно и понятно. <...> У нас есть такое представление, что Украина это страна, потерявшая свою экономику, свою энергетику. И казалось бы, за счет чего они могут там жить и обеспечивать достойный уровень жизни? Ну просто посчитать количество людей, которые задействованы напрямую в этом конфликте. Сколько это людей? … Это целая индустрия, — сказал он.

Ранее Килинкаров заявил, что в Верховной раде осознают неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. По его мнению, украинские политики понимают, что Киев не в состоянии противостоять мощному арсеналу вооружений Москвы.