Зеленский направил Трампу письмо о нехватке ПВО на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Дональду Трампу с призывом о помощи в критической нехватке систем противовоздушной обороны страны, пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина. Речь идет о письме для американского лидера.

Как сообщают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе указывается, что наиболее острая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинский конфликт перешел в ту стадию, когда чаша терпения уже переполнилась. Он отметил, что Киев показал всему миру свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что Верховная рада и офис президента Украины Владимира Зеленского не являются «центрами принятия решений». По его словам, задача ВС РФ состоит в выявлении защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур.