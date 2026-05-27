Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 16:41

Зеленский отправил Трампу письмо с мольбой о помощи

Зеленский направил Трампу письмо о нехватке ПВО на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Ukraine Presidency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе США Дональду Трампу с призывом о помощи в критической нехватке систем противовоздушной обороны страны, пишет украинское издание «Общественное» со ссылкой на советника президента Дмитрия Литвина. Речь идет о письме для американского лидера.

Как сообщают украинские журналисты, посол Украины в США Ольга Стефанишина передала копии письма чиновникам Белого дома, спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и другим членам Конгресса. В документе указывается, что наиболее острая ситуация сложилась с боеприпасами для систем противоракетной обороны, в частности с ракетами PAC-3 для комплексов Patriot.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что украинский конфликт перешел в ту стадию, когда чаша терпения уже переполнилась. Он отметил, что Киев показал всему миру свое грубое пренебрежение нормами международного гуманитарного права.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отметил, что Верховная рада и офис президента Украины Владимира Зеленского не являются «центрами принятия решений». По его словам, задача ВС РФ состоит в выявлении защищенных пунктов управления ВСУ, их родов войск, объединений и, возможно, других силовых структур.

США
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков заявил, что страны ЕС лишь имитируют желание переговоров с Россией
Российские космонавты вышли в открытый космос
В России выступили за создание единого рейтинга управляющих компаний
«Боялась оставить дочь даже с отцом»: жертва растления рассказал о травме
Россия и Афганистан договорились об активном сотрудничестве в одной сфере
Путин прилетел в Казахстан
Личный комфорт: как создать интерьер под свой ритм жизни
МИД РФ ответил на слухи о якобы вызове посла России в Нидерландах
Конфликт на Украине сравнили с индустрией
Военкор раскрыл, когда ВС России может ждать «последний и решающий бой»
«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии
Появились подробности о пожаре на подмосковном мебельном складе
Похитили гуманоиды: новые версии пропажи семьи Усольцевых в тайге
Работники пансионата в Арзамасе избили родственников пенсионерки
Житель Чехии стал миллионером за один день
На Уралвагонзаводе оценили эффективность танка Т-90М в зоне СВО
МИД европейской страны вызвал российского посла из-за ударов по Украине
В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования
Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая
«Волшебных пилюль нет»: нарколог Шуров объяснил, почему люди бросают курить
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.