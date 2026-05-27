27 мая 2026 в 17:04

В МВД раскрыли, сколько человек Россия спасла от украинского преследования

МВД: Россия укрыла свыше 2,5 млн человек от преследования на Украине

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press
Россия за последние несколько лет приняла на своей территории более 2,5 млн человек, спасавшихся от преследования на Украине, сообщил первый замглавы департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров в ходе Международного форума по безопасности. По его словам, из этого числа 109 тыс. человек получили временное убежище в Российской Федерации, передает ТАСС.

Только за последние годы мы приняли более чем 2,5 млн человек, укрывшихся в нашей стране от уничтожения украинскими нацистами, из которых 109 тыс. получили временное убежище, 79 тыс. получили разрешение на временное проживание, а также вид на жительство, более 4 тыс. человек получили российское гражданство, — сказал Егоров.

Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по центру Луганска можно сравнить с действиями нацистов. По его словам, они демонстрируют «всеядность».

Украинский беспилотник ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, два человека получили ранения, им потребовалась помощь медиков.

