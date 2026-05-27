Россия за последние несколько лет приняла на своей территории более 2,5 млн человек, спасавшихся от преследования на Украине, сообщил первый замглавы департамента миграционной безопасности Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД РФ Алексей Егоров в ходе Международного форума по безопасности. По его словам, из этого числа 109 тыс. человек получили временное убежище в Российской Федерации, передает ТАСС.
Только за последние годы мы приняли более чем 2,5 млн человек, укрывшихся в нашей стране от уничтожения украинскими нацистами, из которых 109 тыс. получили временное убежище, 79 тыс. получили разрешение на временное проживание, а также вид на жительство, более 4 тыс. человек получили российское гражданство, — сказал Егоров.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений Киева Родион Мирошник заявил, что удары ВСУ по центру Луганска можно сравнить с действиями нацистов. По его словам, они демонстрируют «всеядность».
Украинский беспилотник ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, два человека получили ранения, им потребовалась помощь медиков.