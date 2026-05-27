27 мая 2026 в 17:00

Провал контрнаступления и битва за Славянск: новости СВО к вечеру 27 мая

ВС РФ в зоне СВО
Планы ВСУ о контрнаступлении назвали обреченными на провал, западная техника уничтожается в зоне СВО, ВПК Украины оказался в огне, а коррупция в Киеве убивает шансы врага на оборону. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Почему ВСУ провалят контрнаступление

Вооруженные силы Украины не имеют необходимых ресурсов для полноценного контрнаступления летом, заявил военный эксперт, полковник с боевым опытом, бывший разведчик Анатолий Матвийчук. По его мнению, разговоры о подготовке таких действий — это лишь информационный шум, не подкрепленный реальными возможностями ВСУ.

При этом Матвийчук не исключил контрудары с выходом за передний край. По его словам, это может произойти на Запорожском и Купянском направлениях.

«Кузница» Украины попала под мощный удар

В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южной группировки российских войск ликвидировали немецкий танк Leopard в зоне своей ответственности. Всего противник, по данным ведомства, потерял два танка, а также 180 военнослужащих.

Кроме того, за сутки российские войска нанесли удары по предприятию военно-промышленного комплекса, а также объектам энергетики, используемым в интересах Вооруженных сил Украины. Поражение наносилось силами оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В ведомстве уточнили, что среди пораженных целей — места хранения и запуска беспилотников дальнего действия. Также под удар попали хранилища горючего и пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 144 районах.

Раскрыты вероятные цели ВС РФ на лето

Как предположил в беседе с NEWS.ru военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец, главной целью российских войск на летнюю кампанию 2026 года станет освобождение Славянска и Краматорска. Кроме того, по его мнению, критически важной задачей остается защита Запорожской атомной электростанции.

Баранец добавил, что ВСУ наносят мощные удары по корпусу станции. При этом у противника появляется все больше бомб, способных пробить крышу в одном узлов или цехов ЗАЭС. Кроме того, по словам обозревателя, у ВС РФ очень много работы на Харьковском и Сумском направлениях.

Коррупция убила шансы украинцев на оборону

Как считает действующий депутат Верховной рады Артем Дмитрук, подготовку городов Украины к круговой обороне следует рассматривать в нескольких плоскостях. Одну из них, по его словам, можно назвать коррупционной: все выделяемые государством деньги на подобные проекты просто разворовываются.

«Все годы конфликта подобные проекты являются огромной коррупционной площадкой. На строительстве укреплений, оборонительных линий, эвакуационных центров и подобных объектах исчезают колоссальные деньги. То, что мы видим на практике, делается силами обычных строителей, местных компаний и волонтеров, тогда как официально под это выделяются огромные государственные средства. И их просто воруют», — подчеркнул политик.

Дмитрук также отметил, что общая обстановка внутри страны становится тяжелее. По его мнению, все больше жителей Украины испытывают ненависть к действующей власти — в этих условиях системное противостояние России осложняется, а Киев пытается найти способы отвлечь внимание населения от внутренних проблем, заключил он.

