Худрук Театра сатиры Герасимов впервые ответил на обвинения Яковлевой

Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отказался комментировать NEWS.ru обвинения народной артистки РФ Алены Яковлевой, которая рассказала, что из театра стали массово уходить актеры. Он предложил пообщаться с заведующим труппой театра по поводу увольнений сотрудников.

Вы посмотрите, кто уходит. Позвоните завтруппы, вам все скажут. Я не собираюсь ее слова комментировать. Аверин ушел давным-давно. Я не хочу вступать с ней (Яковлевой. — NEWS.ru) в полемику, — сказал Герасимов.

Конфликт начался с того, что Алена Яковлева записала видеообращение, в котором рассказала, что ее лишили юбилейного спектакля, а все деньги направили на другие постановки с другими актерами. Она также отметила, что все инсценировки к спектаклям пишет сын Герасимова, а главные роли играют сам Герасимов и актриса Янина Студилина.

Ранее Яковлева рассказала, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. Среди ушедших она назвала Андрея Барило, Юрия Нифонтова, Олега Кассина, Константина Карасика, Александра Чевычелова и Ангелину Стречину.