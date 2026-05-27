Худрук Театра сатиры Герасимов впервые ответил на обвинения Яковлевой

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов отказался комментировать NEWS.ru обвинения народной артистки РФ Алены Яковлевой, которая рассказала, что из театра стали массово уходить актеры. Он предложил пообщаться с заведующим труппой театра по поводу увольнений сотрудников.

Вы посмотрите, кто уходит. Позвоните завтруппы, вам все скажут. Я не собираюсь ее слова комментировать. Аверин ушел давным-давно. Я не хочу вступать с ней (Яковлевой. — NEWS.ru) в полемику, — сказал Герасимов.

Конфликт начался с того, что Алена Яковлева записала видеообращение, в котором рассказала, что ее лишили юбилейного спектакля, а все деньги направили на другие постановки с другими актерами. Она также отметила, что все инсценировки к спектаклям пишет сын Герасимова, а главные роли играют сам Герасимов и актриса Янина Студилина.

Ранее Яковлева рассказала, что Театр сатиры начали покидать ведущие артисты. Среди ушедших она назвала Андрея Барило, Юрия Нифонтова, Олега Кассина, Константина Карасика, Александра Чевычелова и Ангелину Стречину.

