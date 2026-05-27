27 мая 2026 в 18:18

В Погранслужбе ФСБ назвали число обстрелов территории России в 2025 году

По меньшей мере 45 тыс. обстрелов территории России зафиксировали в 2025 году, заявил «Российской газете» первый заместитель директора ФСБ — руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов. Он отметил, что 35 тыс. из них были совершены с помощью БПЛА. По его словам, интенсивность обстрелов российских регионов со стороны ВСУ растет.

В 2025 году зафиксировано более 45 тыс. обстрелов российской территории, из них порядка 35 тыс. с использованием ударных БПЛА, — сказал Кулишов.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил, что за последние сутки средства ПВО сбили в регионе 51 украинский дрон. Также было зафиксировано 82 артобстрела по отселенным территориям, жертв и раненых нет.

В то же время в Минобороны РФ заявили, что силы ПВО в ночь на 27 мая сбили на территории России 140 беспилотников ВСУ. БПЛА уничтожили в восьми регионах и над акваториями Черного и Азовского морей. В ведомстве отметили, что дроны, в частности, нейтрализовали в Белгородской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской и Тульской областях.

