В Кремле объяснили, с чем связаны дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС Песков связал дискуссии о выходе Армении из ЕАЭС с грядущими в стране выборами

Всплеск дискуссий о возможном выходе Армении из Евразийского экономического союза ради членства в Европейском союзе во многом связан с предвыборной кампанией в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он выразил уверенность, что именно скорые выборы стали причиной столь активного обсуждения данной темы, передает пресс-служба Кремля в МАКСе.

В том числе и потому, что выборы скоро. И армянская сторона под выборы — эта политическая сила — считает, что европейская ориентированность будет импонировать армянам, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что для Армении гарантированы дивиденды от ЕАЭС. В частности, он имел в виду несколько процентов ежегодного развития и повышения ВВП республики. При этом Песков отметил, что Ереван может не получить подобных преференций от членства в ЕС.

До этого премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не намерен вступать в дискуссию по поводу членства в Евросоюзе и ЕАЭС и останется в составе организации до последнего. По его мнению, время делать выбор между двумя объединениями еще не настало.