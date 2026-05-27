27 мая 2026 в 18:56

В ФСБ оценили ситуацию с провокациями против России со стороны НАТО

ФСБ: растет число провокаций на границе со странами НАТО

Очередь у пограничного пункта в Нарве Очередь у пограничного пункта в Нарве Фото: Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press
Число провокаций на границе России со странами НАТО растет, заявил «Российской газете» первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ Владимир Кулишов. Он отметил, что Эстония и Финляндия несколько раз изменяли правила пропуска через госграницу, что сопровождалось ужесточением процедуры контроля. По его словам, эти действия ущемляют интересы как их граждан, так и россиян.

Сосредоточение сил Североатлантического альянса на так называемом восточном фланге сопровождается <...> ростом провокационных действий с их стороны, — сказал Кулишов.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что страны НАТО укрепляют ядерный потенциал, что может грозить серьезными последствиями. По его словам, вооружения, выделяемые США, по сути, находятся в общем пуле для совместного применения против России как ядерными, так и формально неядерными странами Блока.

До этого президент Финляндии Александр Стубб выступил против открытия границы с Россией. Политик подчеркнул, что пойдет на это, когда исчезнет возможность использования мигрантов или беженцев «как инструмента против Финляндии».

