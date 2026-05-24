Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией Стубб выступил против открытия границы между Финляндией и Россией

Президент Финляндии Александр Стубб в эфире Yle Radio Suomi выступил против открытия границы с Россией. Политик подчеркнул, что пойдет на это, когда исчезнет возможность использования мигрантов или беженцев «как инструмента против Финляндии».

Стубб подчеркнул, что Финляндия может открыть границы с Россией только после того, как Хельсинки получит от высшего политического руководства РФ соответствующие гарантии. При этом президент не привел доказательств того, что Москва якобы направляет мигрантов или беженцев к финской границе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения президента Финляндии к США о наращивании военной помощи Киеву призваны затянуть украинский конфликт. По ее словам, такие заявления «низвергают, перечеркивают и предают забвению» гуманистические принципы.

При этом глава МИД республики Элина Валтонен перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге заверила, что Финляндия намерена выстраивать исключительно мирные отношения с Россией. При этом она вновь высказалась в поддержку вступления Украины в НАТО.

Тем временем власти Финляндии заявили о недовольстве из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным СМИ, украинская сторона не считает нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.