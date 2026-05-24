Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 мая 2026 в 19:19

Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией

Стубб выступил против открытия границы между Финляндией и Россией

Александр Стубб Александр Стубб Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Финляндии Александр Стубб в эфире Yle Radio Suomi выступил против открытия границы с Россией. Политик подчеркнул, что пойдет на это, когда исчезнет возможность использования мигрантов или беженцев «как инструмента против Финляндии».

Стубб подчеркнул, что Финляндия может открыть границы с Россией только после того, как Хельсинки получит от высшего политического руководства РФ соответствующие гарантии. При этом президент не привел доказательств того, что Москва якобы направляет мигрантов или беженцев к финской границе.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что предложения президента Финляндии к США о наращивании военной помощи Киеву призваны затянуть украинский конфликт. По ее словам, такие заявления «низвергают, перечеркивают и предают забвению» гуманистические принципы.

При этом глава МИД республики Элина Валтонен перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в шведском Хельсингборге заверила, что Финляндия намерена выстраивать исключительно мирные отношения с Россией. При этом она вновь высказалась в поддержку вступления Украины в НАТО.

Тем временем власти Финляндии заявили о недовольстве из-за отсутствия предупреждений от Киева о перемещении беспилотников. По данным СМИ, украинская сторона не считает нужным уведомлять государства НАТО о возможном приближении своих дронов к их воздушным границам.

Европа
Финляндия
Александр Стубб
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Отец облитой кислотой девушки рассказал о темном прошлом экс-военного
В Германии признали зависимость от энергоносителей России
Двое детей, мнение об СВО, театр: как живет актер Павел Савинков
Названы три типа дронов, атаковавших Старобельск
Брэд Питт отказался жениться на возлюбленной из-за Джоли
«Разжечь войну против России»: во Франции обвинили ЕС в нагнетании истерии
Возмездие «Орешником», Рада запаниковала, майский снег в РФ: что дальше
Россиянки стали реже называть сыновей популярным мужским именем
Нетаньяху назвал условие для окончательного соглашения с Ираном
Роскомнадзор ответил на слухи об ограничении DeepSeek
Более 20 человек на Филиппинах оказались погребены под руинами
Ожирение граждан обходится одной стране Европы в €7 млрд ежегодно
Российские силовики пролили свет на смерть мобилизованного украинца в ТЦК
Ветеринары достали из приютской собаки золотую цепочку 750-й пробы
Труп «сидел» на скамейке станции буккроссинга в центре Екатеринбурга
Легкая прохлада до +11 и интенсивные ливни: погода в Москве в начале лета
Между министром обороны Украины и главкомом ВСУ вспыхнул конфликт
Россия поставила армян перед выбором
Стубб раскрыл условие открытия границы Финляндии с Россией
Израиль заявил об «ударе возмездия» по снайперу ХАМАС в Газе
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв
Мир

Автобус с россиянами разбился в Турции: подробности ДТП, сколько жертв

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.