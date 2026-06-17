Снятие ограничений на ядерное вооружение может превратить Финляндию в потенциальную мишень для России, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. Таким образом, по его словам, если РФ подвергнется агрессии, то первые ответные удары могут быть нанесены именно по финнам.

В свое время Финляндия много лет была демилитаризованной зоной Аландских островов, это была такая образцовая территория. Сейчас она уже перестала быть таковой, но это был первый шаг. Вот второй — они размещают ядерное оружие и сейчас законодательно это проводят. Видимо, они очень хотят быть сильной страной. Но это приводит к тому, что Финляндия превращается в мишень. И в случае агрессии в отношении России, в случае любого боевого конфликта одни из первых ударов будут нанесены по финнам. Вот чего они добились. Это очередной виток эскалации, — прокомментировал Колесник.

Он отметил, что руководство Финляндии ведет себя враждебно по отношению к России, несмотря на попытки президента страны Александра Стубба выступить в роли переговорщика между Москвой и коллективным Западом. При этом, по словам депутата, Европа продолжает оказывать давление на РФ, поставляя Украине вооружение и боеприпасы.

Ранее парламент Финляндии одобрил закон, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны. За инициативу проголосовали 125 депутатов, против — 61, 13 человек воздержались.