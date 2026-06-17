Парламент Финляндии одобрил проект о разрешении на ввоз ядерного оружия

Парламент Финляндии одобрил законопроект, разрешающий ввоз и хранение ядерного оружия на территории страны, следует из трансляции, которая велась на сайте законодательного органа. За инициативу проголосовали 125 депутатов, 61 — против, еще 13 воздержались.

Правительство соответствующее предложение на рассмотрение два месяца назад — 23 апреля. Для его реализации кабмин предложил поправки к закону об атомной энергии и уголовному кодексу.

Ранее Герой России генерал майор Сергей Липовой заявлял, что размещение ядерного оружия на территории Финляндии сделает страну потенциальной целью для российских Ракетных войск стратегического назначения. По его словам, такие идеи носят политизированный характер и связаны с курсом НАТО.

До этого член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема отмечал, что Финляндии грозят ответные меры со стороны России после того, как Хельсинки предоставили свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ. По его словам, финские власти сделали свою страну легитимной целью для нанесения ударов по России.