В Финляндии взвыли от ужаса из-за возможного ответа России на помощь ВСУ Политик Мема: Россия может ответить Финляндии за предоставление неба для ВСУ

Финляндии теперь грозят ответные меры со стороны России, после того как Хельсинки предоставил свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, финские власти сделали свою страну легитимной целью для нанесения ударов по России.

Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России, после того как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов, — написал Мема.

Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что на территории страны выросло число военных учений стран НАТО. По словам дипломата, Альянс активно занимается отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией.

До этого в Совете безопасности РФ сообщили, что Литва продолжает наращивать военную мощь, создавая зону напряженности вблизи границ Калининградской области. Там уточнили, что Вильнюс, прикрываясь разговорами о «российской угрозе», заявляет, что вносит вклад в укрепление «восточного фланга НАТО».