Финляндии теперь грозят ответные меры со стороны России, после того как Хельсинки предоставил свое воздушное пространство для пролета беспилотников ВСУ, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X. По его словам, финские власти сделали свою страну легитимной целью для нанесения ударов по России.
Ранее посол России в Финляндии Павел Кузнецов сообщил, что на территории страны выросло число военных учений стран НАТО. По словам дипломата, Альянс активно занимается отработкой различных провокационных сценариев вооруженного конфликта с Россией.
До этого в Совете безопасности РФ сообщили, что Литва продолжает наращивать военную мощь, создавая зону напряженности вблизи границ Калининградской области. Там уточнили, что Вильнюс, прикрываясь разговорами о «российской угрозе», заявляет, что вносит вклад в укрепление «восточного фланга НАТО».