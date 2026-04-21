21 апреля 2026 в 17:37

Фицо едет в Москву: кто еще приедет на День Победы, как им пытаются мешать

Владимир Путин и Роберт Фицо Владимир Путин и Роберт Фицо Фото: kremlin.ru
Прибалтийские страны запретили премьеру Словакии Роберту Фицо лететь в Москву на День Победы. Что ответил Фицо, почему не хочет лететь в Киев, кто еще приедет на парад Победы в Москве?

Что сказал Фицо о Дне Победы в Москве, кто мешает ему прилететь

Литва, Латвия, а затем и Эстония объявили, что не дают разрешения на пролет самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо для посещения парада Победы в столице России. Польша в настоящее время рассматривает заявку словаков.

«Ну что ж, страны ЕС не позволяют премьер-министру другой страны ЕС летать над их территорией. Мы непременно найдем другой маршрут, как я это сделал и в прошлом году, когда нас не пропустила Эстония», — объявил Фицо в публичном видеообращении.

Фицо подчеркнул, что намерен в любом случае попасть на празднование 9 Мая в Москве. Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар сообщил, что поедет вместе с ним и раскритиковал прибалтийские страны.

У Фицо с делегацией есть по крайней мере три маршрута, чтобы обойти воздушное пространство Прибалтики — через Венгрию и Румынию, через Австрию, Италию, Средиземное море и Турцию и через Польшу, Германию и Балтийское море.

Почему Фицо отказался ехать в Киев

В то же время Фицо в очередной раз отказался поехать на переговоры в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2026 года звал его «обсудить ряд вопросов». Однако в парламенте Словакии такой визит назвали «неприемлемым как с политической точки зрения, так и с точки зрения безопасности».

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Спикер парламента Гашпар подчеркнул, что в Словакии должны учитывать угрозы Киева в адрес уходящего премьера Венгрии Виктора Орбана. Визит Фицо на Украину, на которого уже было совершено покушение в мае 2024 года, считается слишком небезопасным.

Сам Фицо ранее назвал предложение о встрече неуместным и не планирует ехать в Киев.

Кто из иностранных лидеров будет на Красной площади в День Победы

Окончательный список стран, чьи лидеры приедут на торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, будет сформирован ближе к дате, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что в 2025 году приехали почти три десятка глав государств. Парад начнется в 10:00 на Красной площади.

Пока известно, что, кроме Фицо, официальное приглашение получили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Южной Осетии Алан Гаглоев и президент Абхазии Бадра Гунба. Они планируют присутствовать.

Ждут также лидера КНДР Ким Чен Ына и экс-президента Республики Сербской Милорада Додика. Их визит пока не подтвержден.

Валентин Меликов
В. Меликов
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

