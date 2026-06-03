В Сербии предупредили о возможном вмешательстве ЕС в выборы Вулин заявил о возможном вмешательстве ЕС в выборы Сербии

Евросоюз может попытаться повлиять на предстоящие выборы в Сербии и процесс формирования нового правительства, заявил РИА Новости бывший вице-премьер страны и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин. По его словам, подобные действия со стороны европейских структур уже происходили ранее.

Возможно, я — первый министр в Европе, о котором публично просили, чтобы он не был частью правительства, еврокомиссар Марта Кос об этом просила. Это им удалось один раз, не уверен, что удастся и во второй. Поэтому да, они будут вмешиваться в наши выборы и в формирование будущего правительства. Но это то, что они всегда делают, мы привыкли к этому и должны оставаться независимыми, — сказал Вулин.

Ранее бывший вице-премьер Сербии заявил, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не требует от Сербии внутренних преобразований ради сотрудничества. Он также предложил провести референдум о целесообразности дальнейшего курса страны на ЕС.

Кроме того, президент Сербии Александр Вучич заявил, что отношения США и Евросоюза подошли к «точке невозврата». По его словам, интересы сторон больше не совпадают.