В Сербии прокомментировали возможное противостояние с РФ Вулин: Сербия не будет участвовать в конфликте против России

Сербия ни при каких обстоятельствах не будет участвовать в конфликте против России, заявил РИА Новости бывший вице-премьер страны и основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин. По словам политика, сербы не поддерживают идею противостояния с РФ.

Он подчеркнул, что такая позиция остается неизменной независимо от обстоятельств. Александр Вулин ранее занимал посты министра обороны, министра внутренних дел, а также возглавлял Агентство безопасности и информации Сербии.

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Евросоюз использует поставки российской нефти в Сербию, идущие через недружественные Москве страны, как инструмент давления на Белград. По его словам, около 80% сербской нефти поступает через Болгарию, то есть через территорию ЕС и НАТО.

До этого Вулин заявил в соцсетях, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не требует от Сербии внутренних преобразований ради сотрудничества. Он также предложил провести референдум о целесообразности дальнейшего курса страны на ЕС.