В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию Косачев: ЕС использует поставки нефти из России в Сербию для давления на Белград

Евросоюз использует поставки российской нефти в Сербию, идущие через недружественные Москве страны, как инструмент давления на Белград, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью информационной службе «Вести». По его словам, около 80% сербской нефти поступает через Болгарию, то есть через территорию ЕС и НАТО.

Что касается поставок нефти, то это в основном поставки через Болгарию, до того через «Турецкий поток», 80%, если я не ошибаюсь, сербской нефти проходит через Болгарию, считайте, через Евросоюз и через НАТО, а это еще один колоссальный инструмент давления на Сербию, — сказал он.

Ранее основатель партии «Движение социалистов» Александр Вулин заявил в соцсетях, что БРИКС, в отличие от Евросоюза, не требует от Сербии внутренних преобразований ради сотрудничества. Он также предложил провести референдум о целесообразности дальнейшего курса страны на ЕС.

Кроме того, анонимный чиновник из Евросоюза сообщил, что если Сербия не прекратит активно закупать китайское оружие, она рискует потерять шанс на вступление в ЕС. Сейчас Белград — единственная европейская страна, которая приобретает военную технику и оборонные технологии у Китая.