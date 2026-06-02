ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 июня 2026 в 19:34

ЦБ озвучил новый курс доллара

Доллар подорожал в России на рубль

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский Центробанк опубликовал на своем сайте новые официальные валютные котировки на среду, 3 июня, согласно которым доллар подорожал по отношению к рублю. Американская валюта установлена на отметке 72,56 рубля за единицу, евро — 84,61 рубля, юань — 10,73 рубля. По сравнению с предыдущим днем доллар прибавил 1,0065 рубля, юань — 15,5 копейки, а евро потерял 1,6403 рубля.

На 2 июня курсы составляли: доллар — 71,5532 рубля, евро — 86,2499 рубля, юань — 10,5762 рубля. Таким образом, рубль ослаб к доллару и юаню, но укрепился к евро.

Ранее экономист Юлия Кузнецова посоветовала покупать доллары летом 2026 года дробными частями, так как идеального момента для этого не будет. Оптимальный диапазон, по ее оценке, составляет 70–72 рубля за доллар. Инвестиционный советник рекомендовала сразу приобрести 30% суммы, затем еще 30–40% при падении курса, а остаток — в августе.

Кроме того, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года доллар ослабнет. Однако, по его мнению, после этого американская валюта вновь может перейти к росту. Эксперт отметил, что при отказе крупных вкладчиков от долларовых вложений ключевое значение имеет направление перетока их капиталов.

Экономика
Россия
Центробанк РФ
доллар
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МИД России обновил документ по Персидскому заливу
Ледник Судного дня идет на США, Киев накрыло дымом: что будет дальше
Рубио озвучил условие разморозки активов Ирана
Гигантский валун рухнул на киоск с сувенирами в Кисловодске
Пиратский корабль прообраза Джека Воробья нашли в Карибском море
Россиянка поверила аферистам и перевела 9,4 млн рублей на «безопасный счет»
«Жив и участвует»: Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана
Минэнерго взяло на контроль поставки топлива в Крым
ЦБ озвучил новый курс доллара
«Трудные времена»: глава МИД Японии сделал заявление о диалоге с Россией
США не откажутся от продажи оружия одной стране
Журналистка Оуэнс раскрыла, чем Макрон шантажировал Трампа
Выходец из СССР возглавил МОССАД
Дрон ВСУ пытался атаковать торговый центр в Брянске
Три человека пострадали от удара дрона в российском регионе
В Совфеде России назвали главный рычаг давления Запада на Сербию
Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе
«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу
Раскрыта тема разговора Путина и Лукашенко
«Аллергия на спорт»: регбистка осудила Кошкину за скандал с Авериными
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.