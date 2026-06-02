ЦБ озвучил новый курс доллара

Российский Центробанк опубликовал на своем сайте новые официальные валютные котировки на среду, 3 июня, согласно которым доллар подорожал по отношению к рублю. Американская валюта установлена на отметке 72,56 рубля за единицу, евро — 84,61 рубля, юань — 10,73 рубля. По сравнению с предыдущим днем доллар прибавил 1,0065 рубля, юань — 15,5 копейки, а евро потерял 1,6403 рубля.

На 2 июня курсы составляли: доллар — 71,5532 рубля, евро — 86,2499 рубля, юань — 10,5762 рубля. Таким образом, рубль ослаб к доллару и юаню, но укрепился к евро.

Ранее экономист Юлия Кузнецова посоветовала покупать доллары летом 2026 года дробными частями, так как идеального момента для этого не будет. Оптимальный диапазон, по ее оценке, составляет 70–72 рубля за доллар. Инвестиционный советник рекомендовала сразу приобрести 30% суммы, затем еще 30–40% при падении курса, а остаток — в августе.

Кроме того, кандидат экономических наук Андрей Бархота заявил, что в ближайшие три года доллар ослабнет. Однако, по его мнению, после этого американская валюта вновь может перейти к росту. Эксперт отметил, что при отказе крупных вкладчиков от долларовых вложений ключевое значение имеет направление перетока их капиталов.