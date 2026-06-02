«Я маме кран чинил»: муж вырезал жене глаза и повез сына в школу

Жительница Волгограда Лидия Терентьева на протяжении 13 лет живет без зрения. Бывший избранник Андрей Аулов буквально вырезал ей оба глаза, пока семилетний сын ждал в машине, когда папа спустится и отвезет его в школу. NEWS.ru рассказывает историю женщины.

«Мой ребенок или нет?!»

У Лидии и Андрея разница в возрасте пять лет. Впервые молодой человек обратил внимание на девочку, когда ей было 14 лет. В интервью на YouTube-канале Елены Погребижской Лидия рассказывает, что в то время она еще не думала об отношениях и ей было известно, что Андрей уже встречается с какой-то девушкой. Тогда она ему отказала.

Но Андрей все оставался в зоне ее видимости. С ним дружил старший брат девочки. Молодой человек занимался боксом и работал в охране. Лида вспоминает, что рядом с Андреем чувствовала себя защищенной. Он ухаживал за ней, приходил к родителям, просил отпустить на прогулку. Сначала они просто дружили, но спустя несколько лет дружба переросла в отношения.

К 20 годам Лида успела сделать карьеру в салоне сотовой связи и заочно училась в институте. Андрей продолжал работать в охране. Вскоре девушка узнала, что беременна.

«Мы не предохранялись. Я ему говорила, говорила: „А вдруг я забеременею?“ Он говорил: „Забеременеешь — будем рожать“. Я думала, он обрадуется, но он ответил: „Что-то это подозрительно“», — рассказывает Лида.

Поводом для подозрений стала рабочая командировка Лиды в Камышин, где она несколько месяцев помогала запускать новый салон связи. Подозрения быстро переросли в одержимость. На пятом месяце беременности Андрей однажды свернул на трамвайные пути и погнал машину навстречу приближающемуся трамваю.

«Я говорю: „Ты что делаешь?“ А там оставалось немного до трамвая. Он: „Быстро говори, мой ребенок или нет? Или мы сейчас разобьемся“. И я ему говорю: „Останови машину“. И начала прямо дверь на ходу открывать. Он увидел, что я какие-то действия предпринимаю, и резко поворачивает, трамвай пронесся мимо», — вспоминает Лида.

После этого он просил прощения, дарил цветы, стоял под окнами. Потом снова обвинял ее в измене. А затем снова каялся. Эти качели продолжались месяцами.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Взял нахрапом и ипотекой

Перед родами отношения ненадолго наладились. Андрей выбрал имя сыну — Кирилл. Когда мальчик появился на свет, счастливый отец запускал салют под окнами роддома. Ребенок был копией отца.

Вскоре выяснилось, что Андрей изменяет матери своего ребенка. Лида хотела разорвать отношения с мужчиной. Но тот вновь преследовал девушку и в очередной раз решил доказать серьезность своих намерений взятием ипотеки.

«Это был 2007 год, наверное. В ипотеку берет квартиру и говорит: „Мы будем жить там“. Я думаю: „Ну, Господи, муж одумался“. Я сама придумала, что мы семья. Мы пошли жить в эту квартиру. Вместе ее выбирали, вместе покупали, переехали туда. Год мы, наверное, прожили. Потом я узнала, что у него все-таки продолжаются отношения вот с той самой девушкой», — рассказывает Лидия.

Она даже встретилась с той самой девушкой. Вместе они обсудили, что Андрей говорит каждой из них.

Точку в совместной жизни поставил бытовой конфликт. Лида случайно постирала мобильный телефон Андрея вместе с вещами. После этого мужчина вышвырнул ее новую дубленку за дверь, вырвал телефоны, запер квартиру и не позволял девушке уйти.

В этот же момент он впервые ударил Лиду ногой в живот со всей силой профессионального спортсмена. Девушка вылетела из квартиры и врезалась в дверь соседей. Только подоспевшая на помощь мать смогла спасти девушку от насилия.

Тогда Лида ушла от Андрея окончательно, но тот продолжил преследования. Мужчина приходил к девушке домой, дарил дорогие подарки, приносил кольцо и предлагал пожениться. После отказов устраивал истерики, разбивал стекла и угрожал покончить с собой.

За следующие пять лет она построила новую жизнь. Работала бухгалтером, окончила курсы дизайна интерьеров, открыла собственный бизнес. Впервые за много лет почувствовала себя свободной и независимой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Методично вырезал оба глаза

24 мая 2013 года Лида собирала семилетнего Кирилла в школу. За мальчиком приехал отец. Когда сын уже спустился вниз, Андрей позвонил в домофон и попросил открыть дверь — якобы чтобы передать вещи.

Лида боялась оставаться с бывшим сожителем наедине после серии насильственных эпизодов, но в этот раз все-таки открыла дверь. Андрей сказал, что пришел отдать некоторые вещи Лиды.

«Моей ошибкой было, что я не закрыла дверь сразу. Я разворачиваюсь, кладу вещи в прихожую, поворачиваюсь, а он в этот момент уже дверь закрывает на ночник — с той стороны никто открыть не может. Разворачивается ко мне, волосы наматывает на кулак и бьет меня в челюсть другой рукой», — рассказывает Лида о событиях того утра.

После непродолжительных побоев Андрей достал из кармана ножик. Движением кнопки он вытащил лезвие длиной примерно семь сантиметров. Тут же прижал голову Лиды и методично начал вырезать ее правый глаз.

«То есть он делал надрез и пальцем большим туда еще лез, выдавливал его, он туда залазил. Потом он кидает меня на диван и начинает мне левый глаз резать», — рассказывает Лида.

После экзекуций с глазами мужчина натянул волосы на голове девушки и приставил нож к шее, намереваясь убить ее. Но в момент остановился. С обратной стороны в квартиру стучала со всей силы мама Лиды. На место ехал и брат девушки.

Андрей выбежал из квартиры и сел в авто, где его ждал семилетний сын. Мальчик спросил у отца, что с его руками — они все были испачканы кровью.

«А он говорит: „Я маме кран чинил, поранился“. Ну мне сын говорит: „Я уже понял, что-то случилось. Ехал, мам, и не дышал. Думаю, вот лишь бы до школы довез меня“», — пересказывает Лида.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Что было, то было»

Как только Андрей высадил сына у школы, он тут же резко надавил на педаль газа. Следующие две недели мужчина прятался от правоохранителей на заброшенных дачах. Семья Лиды опасалась, что Аулова даже не пытаются искать. Поэтому было решено предать ситуацию огласке. Историю взял в свой эфир Андрей Малахов. И на следующий же день после эфира «Пусть говорят» Андрей Аулов был пойман.

На суде он пытался утверждать, что сама Лида угрожала ему — якобы она была вооружена маникюрными ножницами. Судья даже не стал слушать эти доводы.

Сразу же к делу были приобщены заявления, по которым ранее в полиции Лидии отказывали в возбуждении уголовных дел. В итоге Аулову дали 12 лет колонии общего режима. С учетом срока в СИЗО мужчина вышел на свободу 31 октября 2024 года.

Несколько раз он приходил к квартире Лиды. Хотел поговорить то с бывшей избранницей, то с сыном. Но оба отправили Аулова восвояси. Во время одного из диалогов через дверь мужчина попросил у Лиды прощения и добавил: «Что было, то было».

Лиде так и не смогли восстановить зрение. Выйти из дома без сопровождения она не может.

Читайте также:

«Детей вырастили, внуков нянчили»: мужчина сжег жену и парализованную тещу

Спал с ножом в трусах: блогера из России чуть не изнасиловали в Афганистане

Мешала спать: мать села на 17 лет за убийство восьмимесячной дочери

«Папа, давай закопаем маму»: врач умоляет вернуть сына из Казахстана

Спутали с оленем и бобром: охотник убил подростка и сдался полиции