Четыре человека стали жертвами смертельного ДТП в российском регионе

Четыре человека, включая двоих детей, погибли в результате лобового столкновения Renault Duster и Audi на трассе в Тихвинском районе Ленинградской области, сообщили в региональном управлении МЧС. Еще двое пострадали, в тяжелом состоянии они были доставлены в больницу. Авария произошла на 438-м км трассы А-114 2 июня.

Поступило сообщение о лобовом столкновении двух легковых автомобилей — Renault Duster и Audi. В результате аварии погибли четыре человека, среди которых двое детей. Еще два человека пострадали, [они] в тяжелом состоянии и госпитализированы, — говорится в сообщении МЧС.

На месте работали спасатели, которые деблокировали погибших и пострадавших. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства аварии устанавливают инспекторы ГИБДД.

Ранее 16-летний мотоциклист в Смоленской области погиб после столкновения с лосем, внезапно выбежавшим на дорогу. В результате полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи.