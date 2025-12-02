Audi внезапно зарегистрировала новые товарные знаки в России

Компания Audi зарегистрировала в России сразу три товарных знака после ухода с рынка, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о рекламных слоганах Vorsprung durch Technik и брендов Allroad и Sportback. Под этими товарными знаками Audi сможет производить на территории России автомобили, запчасти и аксессуары.

Ранее глава агентства «Автостат» Сергей Целиков рассказал, что с начала 2025 года импорт новых легковых автомобилей в Россию сократился на 64%. По его словам, за десять месяцев в страну ввезли около 290 тыс. новых машин. Снижение импорта Целиков связал с падением спроса на рынке примерно на 20%, накопленными остатками у дилеров и увеличением выпуска автомобилей внутри России.

По данным «Автостата», в России также увеличились продажи машин с пробегом. Так, по сравнению с тем же периодом прошлого года в октябре показатель вырос на 7,9%. Всего реализовано 653 тыс. таких автомобилей. При этом чаще всего россияне выбирают Lada, продано 149,2 тыс. автомобилей этой модели.