В США подсчитали количество жертв из-за «смертельных» дверей Tesla

В результате пожаров в автомобилях Tesla погибли как минимум 15 человек, смерть наступила из-за того, что пострадавшие или спасатели не смогли открыть заблокированные двери электромобилей, пишет Bloomberg. При этом ни одно из американских ведомств как на уровне штатов, так и на федеральном уровне не занимается сбором и учетом подобной статистики.

В течение долгого времени владельцы машин этой марки жалуются на работу электрических дверных ручек. Расследование агентства показало, что более половины этих трагедий произошло после ноября 2024 года.

Ранее компания Tesla инициировала отзыв примерно 6,2 тыс. электропикапов Cybertruck, выпущенных в 2024 году. Причиной послужили технические неполадки, выявленные в креплении специальной световой панели, предназначенной для езды по бездорожью.

До этого сообщалось, что продажи новых автомобилей марки Tesla в апреле 2025 года в Великобритании и Германии достигли минимального показателя за более чем два года. В Соединенном Королевстве спад составил 62%, а в ФРГ продажи сократились на 46%. При этом в обеих странах в целом фиксируется рост спроса на электромобили.