Минздрав Ливана раскрыл число погибших с начала конфликта Число погибших в Ливане с начала израильских ударов достигло 826 человек

Число погибших в Ливане в результате израильских ударов достигло 826 человек. Об этом сообщил Минздрав республики, опубликовав данные за период со 2 по 14 марта.

По информации ведомства, за это время ранения получили 2009 человек. Среди погибших числятся 109 детей и 65 женщин.

Таким образом, общее число жертв превысило 2,8 тысячи человек с учетом раненых. Эскалация конфликта продолжает приводить к новым потерям среди мирного населения.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана против «Хезболлы». Подразделения ЦАХАЛ вошли в приграничные районы для уничтожения военных объектов и живой силы шиитского движения.

До этого в ЮНИСЕФ сообщили о массовом исходе населения из зоны ливано-израильского конфликта. Почти 700 тыс. человек, включая 200 тыс. детей, покинули свои дома с момента очередной эскалации, начавшейся 2 марта. По данным фонда, за последнюю неделю в Ливане ежедневно погибало в среднем более 10 детей и около 36 получали ранения.

Кроме того, Израиль ударил по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек получили ранения. По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на той неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека.