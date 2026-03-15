Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 01:25

Минздрав Ливана раскрыл число погибших с начала конфликта

Число погибших в Ливане с начала израильских ударов достигло 826 человек

Фото: Stringer/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Число погибших в Ливане в результате израильских ударов достигло 826 человек. Об этом сообщил Минздрав республики, опубликовав данные за период со 2 по 14 марта.

По информации ведомства, за это время ранения получили 2009 человек. Среди погибших числятся 109 детей и 65 женщин.

Таким образом, общее число жертв превысило 2,8 тысячи человек с учетом раненых. Эскалация конфликта продолжает приводить к новым потерям среди мирного населения.

Ранее Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной наземной операции на юге Ливана против «Хезболлы». Подразделения ЦАХАЛ вошли в приграничные районы для уничтожения военных объектов и живой силы шиитского движения.

До этого в ЮНИСЕФ сообщили о массовом исходе населения из зоны ливано-израильского конфликта. Почти 700 тыс. человек, включая 200 тыс. детей, покинули свои дома с момента очередной эскалации, начавшейся 2 марта. По данным фонда, за последнюю неделю в Ливане ежедневно погибало в среднем более 10 детей и около 36 получали ранения.

Кроме того, Израиль ударил по жилому комплексу в Баальбеке на востоке Ливана. В результате атаки погибли шесть человек. Кроме того, по меньшей мере 15 человек получили ранения. По подсчетам Министерства здравоохранения Ливана, в общей сложности на той неделе в результате израильских ударов погибли 52 человека.

Ливан
Израиль
атаки
погибшие
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.