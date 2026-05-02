День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 мая 2026 в 10:05

Фицо подтвердил участие в Параде Победы на Красной площади

Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил в соцсетях, что посетит Парад Победы в Москве 9 мая. Он добавил, что не испытывает чувства стыда за желание положить цветы на могилу Неизвестного солдата.

Я должен стыдиться поехать в Москву, чтобы положить на могилу Неизвестного солдата красные гвоздики? — сказал Фицо.

Ранее Чехия оперативно выдала разрешение на пролет через свою территорию самолета Фицо. Пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге рассказал, что стандартный запрос был удовлетворен без проволочек.

До этого помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в Кремле рассчитывают увидеть премьер-министра Словакии среди зарубежных гостей на московском параде Победы. По словам представителя Кремля, перечень приглашенных иностранных лидеров все еще находится в стадии формирования.

Сам Фицо заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Словацкий политик выразил желание обсудить с российским лидером украинский кризис и пути его урегулирования.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.