01 мая 2026 в 20:47

Одна страна ЕС разрешила самолету Фицо пролет в Москву

Чехия предоставила самолету Фицо разрешение на пролет в Москву

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Чехия оперативно выдала разрешение на пролет через свою территорию самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который направляется в Москву на празднование 81-й годовщины Победы, сообщил пресс-секретарь МИД Чехии Адам Черге. По словам представителя ведомства, стандартный запрос был удовлетворен без проволочек, передает ТАСС.

Словацкая сторона направила [в Чехию] стандартную просьбу о предоставлении разрешения на перелет [борта Фицо], и оно было без промедления выдано, — заявил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил журналистам, что в Кремле рассчитывают увидеть премьер-министра Словакии среди зарубежных гостей на московском параде Победы 9 мая. По словам представителя Кремля, перечень приглашенных иностранных лидеров все еще находится в стадии формирования.

Сам Фицо заявил, что намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным во время своего визита в Москву по случаю празднования Дня Победы. Словацкий политик выразил желание обсудить с российским лидером украинский кризис.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
