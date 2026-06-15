«Держу в неведении»: сын «Гарри Поттера» не знает об известности отца Звезда фильмов о Поттере Рэдклифф признался, что сын не знает о его карьере

Трехлетний сын звезды фильмов о Гарри Поттере Дэниеля Рэдклиффа не подозревает о знаменитости отца, заявил сам актер в интервью People. Он намерен «держать ребенка в неведении» как можно дольше.

Он правда понятия не имеет, чем я занимаюсь. Вы поймете, что ваша работа — ерунда, когда не сможете объяснить ее ребенку. Полицейского, врача, пожарного объяснить легко. Актерство? «Мы рассказываем истории, прямо как в твоих книжках», — посмеялся Рэдклифф.

Курьез произошел, когда отец с сыном вместе смотрели Олимпийские игры. Рэдклифф вышел из комнаты, и в этот момент по телевизору показали рекламу спектакля с его участием. Сын указал на экран и спросил: «Папа? А он ушел?», решив, что отец каким-то образом вышел из дома материализовался на экране.

Ранее сообщалось, что каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) читал книги о Гарри Поттере. В то же время фильмы об этом герое более популярны: их смотрели 74% жителей страны. Среди разных возрастных групп кино и книгами о Гарри Поттере чаще интересуются молодые люди до 35 лет. В частности, 87% из них видели серию фильмов, а 45% — читали произведение Джоан Роулинг. Кроме того, вселенной Гарри Поттера чаще увлечены женщины, чем мужчины.