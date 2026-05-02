Стало известно, сколько россиян читали книги о Гарри Поттере

Каждый третий россиянин старше 18 лет читал книги о Гарри Поттере

Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» Кадр из фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана» Фото: KPA/Global Look Press
Каждый третий россиянин старше 18 лет (31%) читал книги о Гарри Поттере, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные опроса. В то же время фильмы об этом герое более популярны: их смотрели 74% жителей страны.

Среди разных возрастных групп кино и книгами о Гарри Поттере чаще интересуются молодые люди до 35 лет. В частности, 87% из них видели серию фильмов, а 45% — читали произведение Джоан Роулинг. Кроме того, вселенной Гарри Поттера чаще увлечены женщины, чем мужчины: в первой группе 38% читали книги и 75% смотрели кино, во второй группе пропорция равнялась 24% и 72% соответственно.

В конце марта американский стриминговый сервис HBO поделился первым официальным кадром из нового сериала о Гарри Поттере. На снимке запечатлен Гарри Поттер в форме сборной факультета Гриффиндор по квиддичу.

До этого актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что во время работы над франшизой «Гарри Поттер» продюсеры предложили ему, Эмме Уотсон и Руперту Гринту принять участие в новой версии «Волшебника страны Оз». Он должен был сыграть роль Трусливого Льва, которому, помимо его обычного страха, нужно было освоить приемы карате.

