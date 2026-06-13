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13 июня 2026 в 06:08

Гутерриша уличили в отсутствии доказательств по независимости Донбасса

МИД РФ: Гутерриш не смог обосновать отказ Донбассу на самоопределение

Антониу Гутерриш Антониу Гутерриш Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не смог предоставить исследование, которое бы подтверждало его позицию об отсутствии у населения Крыма и Донбасса права на самоопределение, сообщил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Александр Алимов. При этом глава организации ссылался на предоставленную правовым офисом документацию.

Говорит, что у него было под этим какое-то детальное исследование правового офиса. Когда попросили это исследование предъявить, его нет, — сказал Алимов.

В январе 2026 года Гутерриш утверждал, что в случае Крыма и Донбасса принцип территориальной целостности имеет приоритет над правом народов на самоопределение. Однако ситуацию с Гренландией он счел противоположной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Антониу Гутерриш подыгрывает Западу, поэтому не соответствует критериям, необходимым для занимаемой должности. По его словам, генсек ведет себя так во всем, что касается Украины.

До этого кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан указала, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при взаимодействии со всеми сторонами. Так она ответила на вопрос, каким образом намерена содействовать разрешению украинского конфликта в случае избрания на должность главы всемирной организации.

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