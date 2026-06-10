Кандидат в генсеки ООН назвала способ решения кризиса на Украине Ребека Гринспан: кризис на Украине можно решить только в диалоге со всеми

Кандидат на пост генерального секретаря ООН Ребека Гринспан заявила, что урегулирование конфликта на Украине возможно только при взаимодействии со всеми сторонами, передают РИА Новости. Так она ответила на вопрос, каким образом намерена содействовать разрешению украинского конфликта в случае избрания на должность главы всемирной организации.

По ее словам, универсального механизма урегулирования подобных кризисов не существует. Однако ключевым условием остается диалог между участниками конфликта.

На пост генсека ООН претендуют бывший президент Чили Мишель Бачелет, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, экс-президент Сенегала Маки Салл и бывший глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

Ранее постпред России при Организации Василий Небензя заявил, что появление новых кандидатов на пост генерального секретаря ООН в дополнение к пяти уже заявленным вполне вероятно. Полномочия действующего генсека Антониу Гутерриша истекают в конце текущего года.